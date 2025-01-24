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Мареска объявил своё решение по возможному уходу Нкунку и Феликса

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска объявил своё решение по Жоау Феликсу и Кристоферу Нкунку.

Источник: Reuters

Ранее в СМИ появлялись слухи, что эти футболисты не вписываются в систему игры «аристократов», поэтому клуб намерен расстаться с ними. Однако Мареска опроверг эту информацию.

«Я могу сказать, что они — игроки “Челси”, это точно. Проблема для Жоау и Кристофера в том, что мы в большинстве матчей выступаем с одним атакующим полузащитником, и выбор основного игрока на эту позицию пал на Коула Палмера. По этой причине они [Нкунку и Феликс] с трудом получают игровое время, но оба являются отличными футболистами», — приводит слова Марески FootMercato.

Челси
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