Мареска объявил своё решение по возможному уходу Нкунку и Феликса

«Я могу сказать, что они — игроки “Челси”, это точно. Проблема для Жоау и Кристофера в том, что мы в большинстве матчей выступаем с одним атакующим полузащитником, и выбор основного игрока на эту позицию пал на Коула Палмера. По этой причине они [Нкунку и Феликс] с трудом получают игровое время, но оба являются отличными футболистами», — приводит слова Марески FootMercato.