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«Это очень сложно». Тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о дебюте Хвичи Кварацхелии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о предстоящем дебюте вингера Хвичи Кварацхелии в составе французского клуба, а также рассказал о нынешней форме грузинского футболиста.

Источник: Чемпионат.com

«Когда вы покупаете игрока, то верите, что он улучшит команду. Я не знаю, когда он начнёт играть, зависит от тренировок. Это очень сложно из-за уровня команды. Когда он дебютирует? Это не важно, важно то, что он находится в динамике с нами. Физически он очень хорош. Мы не видели никаких проблем с ним на тренировках. Он готов к работе», — приводит слова Энрике RMC Sport.

«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Кварацхелией 17 января. Трудовое соглашение рассчитано до 2029 года. Грузинский футболист перешёл в парижский клуб из «Наполи», за который он выступал с 2022 года. В СМИ появлялась информация, что французский гранд приобрёл Кварацхелию за € 70 млн, не считая бонусов.

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