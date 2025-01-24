Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самедов назвал сильнейшего российского футболиста нынешнего поколения

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов считает, что хавбек «Монако» Александр Головин является сильнейшим российским футболистом нынешнего поколения.

Источник: Чемпионат.com

Также Самедов назвал Головина элитным игроком. Александр выступает за «Монако» с 2018 года. Трофеев с монегасками россиянин пока не выигрывал.

«Головин — футболист № 1 в стране на сегодняшний день. Всё-таки он играет на высочайшем уровне уже не первый год, выступает в Лиге чемпионов, является лидером сборной России и был им, когда мы участвовали в крупных международных соревнованиях. Поэтому он сейчас наш элитный игрок. Тут в целом всё очень просто. Головин — сильнейший футболист нынешнего поколения в России», — приводит слова Самедова Legalbet.

В текущем сезоне 28-летний Александр Головин провёл за «Монако» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость российского полузащитника в € 30 млн.

Монако
Чемпионат Франции: таблица и календарь