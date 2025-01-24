Самедов назвал сильнейшего российского футболиста нынешнего поколения

«Головин — футболист № 1 в стране на сегодняшний день. Всё-таки он играет на высочайшем уровне уже не первый год, выступает в Лиге чемпионов, является лидером сборной России и был им, когда мы участвовали в крупных международных соревнованиях. Поэтому он сейчас наш элитный игрок. Тут в целом всё очень просто. Головин — сильнейший футболист нынешнего поколения в России», — приводит слова Самедова Legalbet.