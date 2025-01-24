«Он хочет остаться в “Реале”». Анчелотти — об интересе к Винисиусу из Саудовской Аравии

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.