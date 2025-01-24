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Буря вокруг Чеснокова. «Тобол» станет слабее в будущем сезоне КПЛ?

«Тобол» ведет аккуратную и точечную селекцию в зимнее межсезонье, но многое в команде может измениться, если клуб покинет лидер прошлого сезона Ислам Чесноков. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о трансферной кампании костанайцев, которая на данный момент вызывает скорее позитивные отклики.

Источник: IMAGO/Michal Fajt

Главная проблема «Тобола» в последние сезоны заключалась в ограниченной обойме, клуб собрал качественный основной костяк, но равноценной подмены им не было.

Сейчас костанайцы постепенно приходят к тому, что есть по два игрока на позицию. Причем основной акцент в этот раз «Тобол» сделал на относительно молодых, интересных казахстанских футболистах.

В клуб пришли вратарь Данил Устименко (24 года), защитник Мейрамбек Калмырза (22 года), полузащитники Наурызбек Жагоров (26 лет) и Данияр Усенов (23 года). Каждый из перечисленных обладает определенным потенциалом для роста и подходит под стилистику игры Нурбола Жумаскалиева.

Кроме того, «Тобол», судя по всему, закрыл позицию правого защитника, перехватив у «Актобе» черногорца Марко Вукчевича. Также команду пополнил белорусский нападающий Николай Сигневич, отлично проявивший себя в «Атырау» в прошлом сезоне. Плюс вернулся опытнейший защитник Темирлан Ерланов.

Сейчас у «Тобола» вырисовывается отличный симбиоз качественных, опытных легионеров и молодых, амбициозных казахстанцев.

Но, пожалуй, главная проблема костанайцев — возможный уход Чеснокова. Вингер «Тобола» однозначный игровой лидер клуба, в прошлом году он делал результат в некоторых матчах практически в одиночку. Зависимость от Чеснокова у «Тобола» существенная, именно поэтому клуб так держится за него и тяжело ведет переговоры с зарубежными командами относительно трансфера Ислама.

Вингеров такого же качества и с высокой результативностью в команде просто нет. Найти замену Чеснокову внутри КПЛ практически невозможно, а это значит — придется искать легионера извне подобного класса. Как он встроится и даст ли тот же импакт — большой вопрос.

Именно поэтому все селекционные старания «Тобола» могут потерпеть крах, если из клуба уйдет главная звезда. Но если Костанай сохранит Чеснокова, то с таким подбором футболистов клуб будет обязан претендовать на медали и даже на чемпионство.

Тобол Кс
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