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Объявлен трансфер нападающего сборной Казахстана

Футбольный клуб «Актобе» объявил о контракте с нападающим сборной Казахстана Оралханом Омиртаевым, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

При этом детали соглашения не разглашаются, хотя ранее сообщалось, что оно будет рассчитано до конца года. Отмечается, что игрок благодаря своей скорости и физической форме смог доказать, что будет полезен команде.

Омиртаев уже отметился голом за «красно-белых» в товарищеском матче с болгарским «Локомотивом». «Актобе» подписал новичка из РПЛ за 380 миллионов.

В предыдущем сезоне Омиртаев играл за белорусские команды «Слуцк» и БАТЭ, с шестью мячами он стал лучшим бомбардиром борисовского клуба. На родине Оралхан играл за «Атырау», «Акжайык», «Шахтер», «Тобол», «Шахтер-Булат», национальные команды до 17, 18, 19 и 21 года.

С 2018 по 2021 год вызывался в основную сборную Казахстана.

Между тем появилась информация, что один из нападающих «Актобе» может быть продан в зарубежный клуб. В то же время «красно-белые» продлили контракт с нигерийским полузащитником Уче Агбо. «Тобол» увел у «Актобе» легионера за 216 миллионов и объявил о подписании.

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