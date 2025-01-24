Объявлен трансфер нападающего сборной Казахстана

Между тем появилась информация, что один из нападающих «Актобе» может быть продан в зарубежный клуб. В то же время «красно-белые» продлили контракт с нигерийским полузащитником Уче Агбо. «Тобол» увел у «Актобе» легионера за 216 миллионов и объявил о подписании.