Команда-открытие сезона в АПЛ идет по чемпионскому графику «Лестера». И должна играть в ЛЧ

Только два клуба за восемь предыдущих лет набрали больше очков, чем «Ноттингем» после 22-го тура, и в итоге оказались на четвёртом месте. У остальных было столько же очков или даже меньше. С пятой строчкой в таблице ситуация немного иная. Три клуба набрали больше очков по итогам 22 туров и оказались в топ-5. Если опираться только на цифры в таблице, то «Ноттингем» идёт по графику Лиги чемпионов. Но окажется ли команда там по итогам сезона?