«В моей голове все перевернулось!» Как белорусский вундеркинд попал в топ-клуб Португалии

— Я знаю, что ему дал мой номер Игорь Школик. Герман мне набрал, и разговор длился минуту вроде. Он спрашивал, как я смотрю на такой вариант и всё такое. Я попросил, чтобы он общался с моим агентом, потому что я в этом не силён (улыбается). Моё дело — играть в футбол. У меня есть представитель, и он, наверное, уже общался с ним.