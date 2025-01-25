СМИ: «Аль-Хиляль» готов предложить Салаху контракт до 2028 года

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Хиляле», сообщает журналист Николо Скира в своем аккаунте в соцсети X.
Клуб Малкома и Неймара готов подписать контракт с Салахом летом как со свободным агентом. «Аль-Хиляль» подготовил для египетского полузащитника договор сроком до лета 2028 года, по которому зарплата игрока будет «огромной».
Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года и пока не договорился с английским клубом о продлении контракта, который истекает по окончании нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне Салах провел за «красных» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 17 голевых передач.