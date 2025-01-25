«Сити» рискует потерять еще одну легенду. Что с будущим Де Брейне в Европе?

Издание Manchester Evening News уверено, что английскому клубу следует продлить контракт с игроком. «Форма “Сити”, несмотря на обилие талантов, зависит от Де Брёйне. В первую очередь потому, что он по-прежнему считается игроком мирового класса. У него хорошая статистика по средним показателям за 90 минут. Сам Кевин говорил, что хотел бы вернуться на приличный уровень до начала переговоров. Очевидно, что он уже поправился, о чём свидетельствует его нынешняя форма. Особенно в сравнении со спадом, который был в конце прошлого года. Де Брёйне очень важен для “Манчестер Сити”, поэтому клуб наверняка готов выложить приличную сумму ради зарплаты футболиста. В такой ситуации финансовые и физические проблемы явно отходят на второй план, если учитывать значимость Кевина».