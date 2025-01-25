Канчельскис оценил правильность решения Чалова перейти в ПАОК

«Антон Миранчук поехал в слабую команду. А Чалов правильно сделал, что уехал в ПАОК. Оттуда у него больше шансов уехать в более серьёзный чемпионат. Так что они приняли правильное решение. Но только единицы наших игроков понимают, что в России нет возможности, чтобы развиваться. Поэтому они уезжают и правильно делают», — приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол. Ру».