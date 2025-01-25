Кварацхелия попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Реймсом»

В нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл за «Наполи» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 85 млн.