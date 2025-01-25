Гвардиола: в следующем сезоне «Манчестер Сити» вернётся, а пока мы выживаем

«Три месяца назад я почувствовал, что в этом сезоне мы будем страдать, так и случилось. Подобное произойдёт снова. Кто-то говорит: “После матча с “Ипсвич Таун” они вернулись”. Или говорит: “После игры с “Лестером” они вернулись”. Хочу ответить на это, что [команде] всё равно требуется время. В следующем сезоне мы действительно вернёмся. Сейчас вопрос состоит в том, чтобы выжить и квалифицироваться в Лигу чемпионов», — приводит слова Гвардиолы Goal.