AS: Хавбек «Барселоны» Ольмо пропустит матч Ла Лиги с «Валенсией» из-за травмы

По информации источника, футболист также может не появиться в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» в среду, 29 января. Планируется, что игрок окончательно восстановится к матчу с «Алавесом», который состоится 2 февраля. Отмечается, что в раздевалке к этой ситуации относятся с особым вниманием, учитывая его историю травм.