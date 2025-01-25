Relevo: «Реал» считает, что слухи об интересе саудовцев к Винисиусу слишком преувеличены

В «Реале» считают, что Винисиус останется в команде как минимум до окончания контракта в 2027 году, поскольку он всё больше принимает на себя лидерскую роль, а его авторитет в раздевалке растёт. Также 24-летний игрок по-прежнему желает выиграть «Золотой мяч», что тяжело сделать, выступая в Саудовской Аравии.