Салах: «Ливерпулю» нужно выиграть ещё трофей, пока я, ван Дейк, Трент и Алисон не ушли

[В команде] остались я, Вирджил [ван Дейк], Трент [Александер-Арнольд], Алисон [Бекер], Джо [Гомес] и Роббо [Эндрю Робертсон], то есть пять или шесть игроков. Поэтому я думаю, что нужно выиграть ещё один трофей, прежде чем мы все уйдём. Нам удалось завоевать почти всё, но в АПЛ мы победили только раз. Надеюсь, сможем сделать это дважды, было бы здорово", — приводит слова Салаха TEAMtalk.