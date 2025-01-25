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Дубль Ретеги принес «Аталанте» победу над «Комо» в чемпионате Италии

Дубль Ретеги принес «Аталанте» победу над «Комо» в 22-м туре чемпионата Италии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Аталанта» из Бергамо обыграла «Комо» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Комо, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Матео Ретеги (56-я, 70-я минуты). У хозяев мяч забил Николас Пас (30).

Ретеги с 16 голами лидирует в списке бомбардиров чемпионата Италии.

«Аталанта» (46 очков) занимает третье место в турнирной таблице Серии A. «Комо» (22) располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Аталанта» 1 февраля примет «Торино», «Комо» в этот же день на выезде сыграет с «Болоньей».

Комо
1:2
Первый тайм: 1:0
Аталанта
Футбол, Италия, Тур 22
25.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Sinigaglia
Главные тренеры
Сеск Фабрегас
Джанпьеро Гасперини
Голы
Комо
Николас Пас
(Алиу Фадера)
30′
Аталанта
Матео Ретеги
(Марко Брешанини)
56′
Матео Ретеги
(Марко Брешанини)
70′
Составы команд
Комо
30
Жан Бюте
13
Альберто Доссена
16
Алиу Фадера
26
Янник Энгельхардт
79
Николас Пас
33
Лукас Да Кунья
38
Ассане Диао
2
Марк-Оливер Кемпф
74′
11
Андреа Белотти
18
Альберто Морено
26′
15
Феллипе Джек
66′
7
Габриэл Стрефецца
68′
80
Максанс Какере
23
Максимо Перроне
68′
10
Патрик Кутроне
90+3′
Аталанта
29
Марко Карнесекки
19
Берат Джимсити
23
Сеад Колашинац
13
Эдерсон
24
Лазар Самарджич
90′
32
Матео Ретеги
7
Хуан Куадрадо
55′
22
Маттео Руджери
42
Джорджио Скальвини
56′
44
Марко Брешанини
88′
77
Давиде Дзаппакоста
46′
16
Рауль Белланова
15
Мартен де Рон
46′
17
Шарль Де Кетеларе
11
Адемола Лукман
51′
78′
2
Рафаэл Толой
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
5
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
15
Фолы
10
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Лука Пайретто
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аталанта
Комо
Чемпионат Италии: таблица и календарь