Дубль Ретеги принес «Аталанте» победу над «Комо» в чемпионате Италии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Аталанта» из Бергамо обыграла «Комо» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Комо, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Матео Ретеги (56-я, 70-я минуты). У хозяев мяч забил Николас Пас (30).
Ретеги с 16 голами лидирует в списке бомбардиров чемпионата Италии.
«Аталанта» (46 очков) занимает третье место в турнирной таблице Серии A. «Комо» (22) располагается на 13-й строчке.
В следующем туре «Аталанта» 1 февраля примет «Торино», «Комо» в этот же день на выезде сыграет с «Болоньей».