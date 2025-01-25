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«Арсенал» с минимальным счетом обыграл «Вулверхэмптон» в матче 23-го тура АПЛ

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вулверхэмптон» и лондонский «Арсенал».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Ашингтон, Англия). «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0.

На 43-й минуте полузащитник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли получил красную карточку. На 70-й минуте был удалён уже хавбек «Вулверхэмптона» Жоао Гомес. Победный мяч «канониров» на 74-й минуте забил защитник Риккардо Калафьори — 1:0.

После 23 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков. «Вулверхэмптон» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 53 очка.

Вулверхэмптон
0:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 23
25.01.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Molineux Stadium
Главные тренеры
Витор Перейра
Микель Артета
Голы
Арсенал
Риккардо Калафьори
74′
Составы команд
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
2
Мэтт Доэрти
3
Райан Аит Нури
4
Сантьяго Буэно
12
Эммануэль Агбаду
22
Нелсон Семеду
7
Андре
8
Жоау Гомес
36′
70′
10
Матеус Кунья
9
Йорген Странд Ларсен
32′
11
Хван Хи Чхан
21
Пабло Сарабия
75′
27
Жан-Рикне Беллегард
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
12
Юррьен Тимбер
44′
5
Томас Партей
29
Кай Хаверц
41
Деклан Райс
49
Майлс Льюис-Скелли
43′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
53
Итан Нванери
46′
33
Риккардо Калафьори
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
9
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
5
20
Фолы
10
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вулверхэмптон
Арсенал
Чемпионат Англии: таблица и календарь