«Арсенал» с минимальным счетом обыграл «Вулверхэмптон» в матче 23-го тура АПЛ

После 23 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков. «Вулверхэмптон» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 53 очка.