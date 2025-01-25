Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Салах обошел Анри в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

«Ливерпуль» разгромил «Ипсвич» со счетом 4:1, Салах забил 176-й гол в АПЛ.

Источник: Reuters

Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Ипсвич» со счетом 4:1 в домашнем матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей голы забили Доминик Собослаи (11-я минута), Мохамед Салах (35) и Коди Гакпо (44, 64). У проигравших отличился Джейкоб Гривз (90).

Салах забил свой 176-й гол в АПЛ и вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. 32-летний египтянин обошел Тьерри Анри. Из легионеров больше забил только аргентинец Серхио Агуэро (184), рекорд принадлежит Алана Ширеру (260).

Салах в начале января говорил, что проводит последний сезон в АПЛ.

«Ливерпуль» набрал 53 очка и продолжает занимать первое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Арне Слота на шесть очков опережает занимающий вторую строчку «Арсенал». «Ипсвич» расположился на 18-м месте (16).

В следующем туре «Ливерпуль» 1 февраля в гостях сыграет с «Борнмутом», «Ипсвич» в тот же день примет «Саутгемптон».

Ливерпуль
Ипсвич
Чемпионат Англии: таблица и календарь