Салах обошел Анри в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

Салах забил свой 176-й гол в АПЛ и вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. 32-летний египтянин обошел Тьерри Анри. Из легионеров больше забил только аргентинец Серхио Агуэро (184), рекорд принадлежит Алана Ширеру (260).