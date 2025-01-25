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«Борнмут» разгромил «Ноттингем Форест» в 23-м туре АПЛ со счётом 5:0

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Борнмут» и «Ноттингем Форест».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Виталити» в Борнмуте (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном (Южный Йоркшир, Англия). «Борнмут» одержал победу со счётом 5:0.

Счёт в матче был открыт на девятой минуте, отличился нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт. На 55-й минуте Данго Уаттара забил второй мяч хозяев. На 61-й минуте Уаттара оформил дубль, а на 87-й — хет-трик. На 90+1-й минуте Антуан Семеньо установил окончательный счёт — 5:0.

После 23 сыгранных матчей «Борнмут» располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. «Ноттингем Форест» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 44 очка.

Борнмут
5:0
Первый тайм: 1:0
Ноттингем Форест
Футбол, Англия, Тур 23
25.01.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Vitality Stadium
Главные тренеры
Андони Ираола
Эшпириту Санту Нуну
Голы
Борнмут
Джастин Клюйверт
(Тайлер Адамс)
9′
Данго Уаттара
(Джастин Клюйверт)
55′
Данго Уаттара
(Тайлер Адамс)
61′
Данго Уаттара
87′
Антуан Семеньо
(Маркус Таверньер)
90+1′
Составы команд
Борнмут
13
Кепа Аррисабалага
2
Дин Хейсен
3
Милош Керкез
27
Илья Забарный
90+3′
4
Льюис Кук
15′
10
Райан Кристи
12
Тайлер Адамс
24
Антуан Семеньо
7
Дэвид Брукс
80′
16
Маркус Таверньер
11
Данго Уаттара
90′
43
Зэйн Силкотт-Дюберри
19
Джастин Клюйверт
88′
21
Дэниэл Джеббисон
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
5
Мурильо
31
Никола Миленкович
8
Эллиот Андерсон
11
Крис Вуд
21
Энтони Эланга
7
Неко Уильямс
67′
19
Алекс Морено
34
Ола Айна
79′
9
Тайво Авонийи
10
Морган Гиббс-Уайт
79′
24
Рамон Соса
22
Райан Йейтс
46′
16
Николас Домингес
20
Жота Силва
64′
66′
4
Морату
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
18
11
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
9
9
Фолы
12
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Борнмут
Ноттингем Форест
Чемпионат Англии: таблица и календарь