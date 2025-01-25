«Борнмут» разгромил «Ноттингем Форест» в 23-м туре АПЛ со счётом 5:0

Счёт в матче был открыт на девятой минуте, отличился нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт. На 55-й минуте Данго Уаттара забил второй мяч хозяев. На 61-й минуте Уаттара оформил дубль, а на 87-й — хет-трик. На 90+1-й минуте Антуан Семеньо установил окончательный счёт — 5:0.