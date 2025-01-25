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Мадридский «Атлетико» и «Вильярреал» поделили очки в 21-м туре Ла Лиги

Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Вильярреал».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Матч завершился со счётом 1:1.

Счёт в матче был открыт на 29-й минуте, отличился нападающий «Вильярреала» Херар Морено, реализовав пенальти. На 58-й минуте полузащитник хозяев Самуэл Лино сравнял счёт.

После 21 сыгранного матча мадридский «Атлетико» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков. «Вильярреал» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 34 очка.

Атлетико
1:1
Первый тайм: 0:1
Вильярреал
Футбол, Испания, Тур 21
25.01.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Марселино Гарсия Тораль
Голы
Атлетико
Самуэл Лино
58′
Вильярреал
Жерар Морено
29′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
16
Науэль Молина
24
Робен Ле Норман
62′
8
Пабло Барриос
20
Аксель Витсель
19
Хулиан Альварес
64′
23
Рейнилдо Мандава
46′
3
Сесар Аспиликуэта
4
Конор Галлахер
46′
5
Родриго де Пауль
53′
6
Коке
71′
14
Маркос Льоренте
10
Анхель Корреа
59′
7
Антуан Гризманн
22
Джулиано Симеоне
46′
12
Самуэл Лино
Вильярреал
1
Луис Жуниор
2
Логан Коста
5
Вилли Камбвала
17
Кико Фемения
76′
23
Серхи Кардона
18
Папе Гей
14
Санти Комесанья
7
Жерар Морено
68′
6
Денис Суарес
15
Тьерно Барри
68′
19
Николя Пепе
16
Алекс Баэна
90′
33
Пау Кабанес
21
Йереми Пино
22′
68′
22
Айосе Перес
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
10
Фолы
14
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетико
Вильярреал
Чемпионат Испании: таблица и календарь