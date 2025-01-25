Мадридский «Атлетико» и «Вильярреал» поделили очки в 21-м туре Ла Лиги

Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Матч завершился со счётом 1:1.
Счёт в матче был открыт на 29-й минуте, отличился нападающий «Вильярреала» Херар Морено, реализовав пенальти. На 58-й минуте полузащитник хозяев Самуэл Лино сравнял счёт.
После 21 сыгранного матча мадридский «Атлетико» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков. «Вильярреал» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 34 очка.