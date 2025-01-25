«Ливерпуль» стал ещё ближе к чемпионству. На этот раз все было понятно уже в первом тайме

Практически сразу после этого «Ливерпуль» забил снова. Салах на дальней штанге одной ногой обработал мяч, а другой — пробил под перекладину. У египтянина 19-й гол в этом сезоне — это на два больше, чем у Холанда и Исака. А ещё, к слову, 13 ассистов. Речь только про чемпионат Англии, а не все турниры. Для Салаха это уже 176-й гол в АПЛ — обошёл Анри, а у Лэмпарда лишь на один больше.