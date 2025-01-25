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«Ливерпуль» стал ещё ближе к чемпионству. На этот раз все было понятно уже в первом тайме

Кажется, у «Ипсвича» изначально не было шансов.

Источник: Чемпионат.com

У «Ипсвича» изначально было не так много шансов на «Энфилде». А тут ещё и «Ливерпуль» выпустил всех лучших футболистов. Помогла ротация в матче Лиги чемпионов, когда Слот оставил полуторный состав (тогда в основе не было Робертсона, Трента, Конате, Мак Аллистера и Гакпо).

Идущий в зоне вылета «Ипсвич» продержался лишь 10 минут, а на 11-й пропустил. У хозяев получилась быстрая атака: Собослаи открылся между линиями, получил пас от Конате и пробил немного не доходя до штрафной (причём левой ногой, будучи правшой). Мяч покатился идеально в ближний угол. Голкипер дотянулся, но не настолько, чтобы спасти ворота.

Затем у гостей случилась ещё одна проблема. Вингер «Ипсвича» Бёрнс вступил в единоборство с Гакпо, но и мяч не отобрал, и ещё травму получил. Причём достаточно тяжёлую, судя по всему. Встречу пришлось прервать на шесть минут, чтобы оказать медицинскую помощь и унести футболиста на носилках.

Источник: Gareth Copley/Getty Images

Практически сразу после этого «Ливерпуль» забил снова. Салах на дальней штанге одной ногой обработал мяч, а другой — пробил под перекладину. У египтянина 19-й гол в этом сезоне — это на два больше, чем у Холанда и Исака. А ещё, к слову, 13 ассистов. Речь только про чемпионат Англии, а не все турниры. Для Салаха это уже 176-й гол в АПЛ — обошёл Анри, а у Лэмпарда лишь на один больше.

Перед перерывом «Ливерпуль» убил последние сомнения по поводу победителя матча (если кто-то вообще допускал варианты после 2:0). Третий гол остался за Гакпо, который набрал настолько хорошую форму в этом сезоне, что забил ещё и после перерыва. У голландца за всю игру набралось 2+1 по системе «гол+пас».

Оставшаяся часть матча запомнилась тремя событиями. Трент едва не забил (один раз пробил выше, а другой раз — в перекладину). Инсисо влетел коленом в лицо Эндо и вполне претендовал на красную, но отделался жёлтой карточкой. Ну, а на 90-й минуте «Ипсвич» всё-таки забил — 4:1. Вряд ли это сильно расстроило «Ливерпуль», который сохранил отрыв от «Арсенала» в шесть очков при матче в запасе.

Автор: Григорий Телингатер

Ливерпуль
4:1
Первый тайм: 3:0
Ипсвич
Футбол, Англия, Тур 23
25.01.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Киран Маккенна
Голы
Ливерпуль
Доминик Собослаи
(Ибраима Конате)
11′
Мохамед Салах
(Коди Гакпо)
35′
Коди Гакпо
44′
Коди Гакпо
(Трент Александр-Арнолд)
66′
Ипсвич
Джейкоб Гривз
(Хулио Энкисо)
90′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
26
Эндрю Робертсон
66
Трент Александр-Арнолд
11
Мохамед Салах
8
Доминик Собослаи
68′
3
Ватару Эндо
10
Алексис Макаллистер
80′
76
Джейден Даннс
38
Райан Гравенберх
68′
19
Харви Эллиотт
7
Луис Диас
86′
14
Федерико Кьеза
18
Коди Гакпо
68′
9
Дарвин Нуньес
Ипсвич
28
Кристиан Уолтон
24
Джейкоб Гривз
26
Дара О`Ши
40
Аксель Туанзебе
5
Сэм Морси
8
Келвин Филлипс
3
Лиф Дэвис
46′
22
Конор Таунсенд
7
Уэс Бернс
29′
18
Бен Джонсон
19
Лиам Делап
75′
79′
9
Хулио Энкисо
81′
20
Омари Хатчинсон
79′
27
Джордж Херст
29
Джейден Филоджин-Байдейс
79′
33
Нейтан Бродхед
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
3
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
10
Фолы
11
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Солсбери
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Ипсвич
Чемпионат Англии: таблица и календарь