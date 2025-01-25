«Ливерпуль» стал ещё ближе к чемпионству. На этот раз все было понятно уже в первом тайме

У «Ипсвича» изначально было не так много шансов на «Энфилде». А тут ещё и «Ливерпуль» выпустил всех лучших футболистов. Помогла ротация в матче Лиги чемпионов, когда Слот оставил полуторный состав (тогда в основе не было Робертсона, Трента, Конате, Мак Аллистера и Гакпо).
Идущий в зоне вылета «Ипсвич» продержался лишь 10 минут, а на 11-й пропустил. У хозяев получилась быстрая атака: Собослаи открылся между линиями, получил пас от Конате и пробил немного не доходя до штрафной (причём левой ногой, будучи правшой). Мяч покатился идеально в ближний угол. Голкипер дотянулся, но не настолько, чтобы спасти ворота.
Затем у гостей случилась ещё одна проблема. Вингер «Ипсвича» Бёрнс вступил в единоборство с Гакпо, но и мяч не отобрал, и ещё травму получил. Причём достаточно тяжёлую, судя по всему. Встречу пришлось прервать на шесть минут, чтобы оказать медицинскую помощь и унести футболиста на носилках.
Практически сразу после этого «Ливерпуль» забил снова. Салах на дальней штанге одной ногой обработал мяч, а другой — пробил под перекладину. У египтянина 19-й гол в этом сезоне — это на два больше, чем у Холанда и Исака. А ещё, к слову, 13 ассистов. Речь только про чемпионат Англии, а не все турниры. Для Салаха это уже 176-й гол в АПЛ — обошёл Анри, а у Лэмпарда лишь на один больше.
Перед перерывом «Ливерпуль» убил последние сомнения по поводу победителя матча (если кто-то вообще допускал варианты после 2:0). Третий гол остался за Гакпо, который набрал настолько хорошую форму в этом сезоне, что забил ещё и после перерыва. У голландца за всю игру набралось 2+1 по системе «гол+пас».
Оставшаяся часть матча запомнилась тремя событиями. Трент едва не забил (один раз пробил выше, а другой раз — в перекладину). Инсисо влетел коленом в лицо Эндо и вполне претендовал на красную, но отделался жёлтой карточкой. Ну, а на 90-й минуте «Ипсвич» всё-таки забил — 4:1. Вряд ли это сильно расстроило «Ливерпуль», который сохранил отрыв от «Арсенала» в шесть очков при матче в запасе.
Автор: Григорий Телингатер