«Манчестер Сити» забили на 3-й минуте после ошибки новичка из Узбекистана

При этом «Челси» забил уже на третьей минуте после ошибки Хусанова. Защитник в своей штрафной сделал слишком мягкую скидку головой, Николас Джексон перехватил мяч и сделал пас на Нони Мадуэке, которому оставалось только поразить пустые ворота.