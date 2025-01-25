Звездный новичок «Ювентуса» забил в первом же матче! Но потом «Наполи» испепелил соперника

Рокировка Локателли и Гонсалеса на Луиса и Шику тоже не помогла: «Юве» как страдал, так и продолжил страдать. Возможно, помогла бы связка Влаховича и Коло Муани, однако первый сменил второго. Во втором тайме по ударам вышло 9−0 в пользу хозяев. По угловым — 5−0. По ожидаемым голам — 2,21 xG против 0. Они полностью всё перевернули. Потеря очков при таких исходных стала бы преступлением.