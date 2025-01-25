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Звездный новичок «Ювентуса» забил в первом же матче! Но потом «Наполи» испепелил соперника

На гол Коло Муани ответил Анисса и Лукаку. Команда Конте продолжает лидировать в Серии А.

Источник: Чемпионат.com

В первом круге «Наполи» и «Ювентус» расписали нулевую ничью. Теперь афиша «Конте против бывшей команды» себя оправдала. Как для неаполитанских зрителей, так и для самого Антонио.

На острие туринцев сразу же вышел арендованный у «ПСЖ» Коло Муани. На первых порах мяч до него доходил редко, но гол в неаполитанские ворота едва не пришёл и без его участия. Перехват Камбьязо привёл к острой передаче Тюрама на правый край штрафной, где караулил Йылдыз. Кенан ложным замахом смутил Спинаццолу, но не Мерета: тот сократил дистанцию и потащил удар турка практически в упор.

«Наполи» и чаще мячом владел, и в атаку лезть не стеснялся. Тем не менее за первый тайм практически ничего не создал. Разве что издали неплохо били Лоботка и пару раз Политано, да Ангисса подачу Нереса головой выше ворот замкнул.

А вот Коло Муани своё дело сделал в первом же матче. Сперва он обокрал Лоботку и покатил под удар Копмейнерсу — Тён пальнул выше цели. А на 43-й минуте Ангисса выбил мяч в подкате из-под ног Копмейнерса, и тот отскочил аккурат к французу. Оставалось только катнуть в угол с близкого расстояния. Ещё неплохо заряжал по воротам Гонсалес, так что перевес туринцев вопросов не вызывал.

Источник: Reuters

Неаполитанцы выиграли у туринцев предыдущие шесть встреч на своём поле в Серии А и изменять традициям не планировали. В начале второй половины это наглядно показали Мактоминей и Лукаку. Первый пытался пробить в падении через себя. Не получилось.

Зато второй практически сделал голевой закидушку Спинаццолы: Ди Григорио в красивом прыжке вытащил мяч. Футболисты «Наполи» сигнализировали, что взятие ворот всё-таки состоялось, и были близки к истине. Не хватило нескольких сантиметров!

Источник: Кадр из трансляции

И всё равно ничейный счёт вскоре на табло засветился. На поле была только одна команда, и на 57-й минуте Ангисса реализовал жесточайшее давление. Политано обыгрался с Лукаку и шикарно забросил в центр штрафной. Ангисса остался без опеки и как надо кивнул головой.

Источник: Francesco Pecoraro/Getty Images

Только вдумайтесь, «Ювентус» с 45-й по 65-ю минуты владел мячом 19% времени. Мотта отреагировал на это заменами Камбьязо с Йылдызом на Савону с Мбангула. И тут же Мактоминея в своей штрафной снёс Локателли. Лукаку приговор исполнил без промедлений, пробив по центру.

Источник: Reuters

Рокировка Локателли и Гонсалеса на Луиса и Шику тоже не помогла: «Юве» как страдал, так и продолжил страдать. Возможно, помогла бы связка Влаховича и Коло Муани, однако первый сменил второго. Во втором тайме по ударам вышло 9−0 в пользу хозяев. По угловым — 5−0. По ожидаемым голам — 2,21 xG против 0. Они полностью всё перевернули. Потеря очков при таких исходных стала бы преступлением.

«Наполи» оторвался от «Интера» на шесть очков и вновь доказал серьёзность чемпионских притязаний. У миланцев при этом есть два матча в запасе. 2 июня они сойдутся друг с другом. Скорее бы уже! Ну, а «Юве» остался пятым.

Автор: Георгий Илющенко

Наполи
2:1
Первый тайм: 0:1
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 22
25.01.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Diego Armando Maradona
Главные тренеры
Антонио Конте
Тиагу Мотта
Голы
Наполи
Андре-Франк Замбо Ангисса
(Маттео Политано)
57′
Ромелу Лукаку
69′
Ювентус
Рандаль Коло Муани
43′
Составы команд
Наполи
1
Алекс Мерет
5
Гильерме Жуан Жезус
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
37
Леонардо Спинаццола
90+1′
8
Скотт Мактоминай
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
68
Станислав Лоботка
72′
89′
6
Билли Гилмор
7
Давид Нерес
90′
26
Сириль Нгонге
9
Ромелу Лукаку
89′
18
Джованни Симеоне
21
Маттео Политано
82′
30
Паскуале Маццокки
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
4
Федерико Гатти
15
Пьер Калюлю
8
Тен Копмейнерс
90+5′
16
Уэстон Маккенни
19
Кефрен Тюрам
27
Андреа Камбьясо
45′
65′
37
Николо Савона
5
Мануэль Локателли
74′
26
Дуглас Луис
15
Кенан Йылдыз
65′
51
Самуэль Мбангула
11
Николас Гонсалес
74′
7
Франсишку Консейсау
20
Рандаль Коло Муани
82′
9
Душан Влахович
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
5
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
1
9
Фолы
15
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Киффи
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
Наполи
Чемпионат Италии: таблица и календарь