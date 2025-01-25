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«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Челси» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» одержал волевую победу в АПЛ, Эдерсон отдал голевую передачу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Манчестер Сити» обыграл лондонский «Челси» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Йошко Гвардиол (42-я минута), Эрлинг Холанд (68), которому ассистировал вратарь Эдерсон, и Фил Фоден (87). У гостей мяч забил Нони Мадуэке (3).

Эдерсон отметился пятой результативной передачей в Английской премьер-лиге (АПЛ) и повторил рекорд Пола Робинсона по голевым пасам среди вратарей.

В составе «Манчестер Сити» дебютировали египтянин Омар Мармуш и узбекистанец Абдукодир Хусанов, который совершил ошибку, приведшую к пропущенному мячу.

«Манчестер Сити» (41 очко) поднялся на четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Челси» (40) располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» 2 февраля на выезде сыграет с лондонским «Арсеналом», а «Челси» 3 февраля примет «Вест Хэм».

Манчестер Сити
3:1
Первый тайм: 1:1
Челси
Футбол, Англия, Тур 23
25.01.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Энцо Мареска
Голы
Манчестер Сити
Йошко Гвардиол
(Матеус Нунес)
42′
Эрлин Бреут Холанн
(Эдерсон)
68′
Фил Фоден
(Эрлин Бреут Холанн)
87′
Челси
Нони Мадуэке
(Николас Джексон)
3′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
8
Матео Ковачич
83′
19
Илкай Гюндоган
20
Бернарду Силва
79′
27
Матеус Нунес
9
Эрлин Бреут Холанн
47
Фил Фоден
45
Абдукодир Хусанов
4′
54′
5
Джон Стоунс
7
Омар Мармуш
74′
17
Кевин Де Брейне
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
6
Леви Колвилл
25′
23
Тревор Чалоба
8
Энцо Фернандес
20
Коул Палмер
25
Мойсес Кайседо
58′
11
Нони Мадуэке
24
Рис Джеймс
73′
27
Мало Гюсто
15
Николас Джексон
61′
18
Кристофер Нкунку
19
Джейдон Санчо
73′
7
Педру Нету
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
10
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
6
Фолы
8
5
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Челси
Чемпионат Англии: таблица и календарь