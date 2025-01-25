«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Челси» в матче АПЛ

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Манчестер Сити» обыграл лондонский «Челси» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Йошко Гвардиол (42-я минута), Эрлинг Холанд (68), которому ассистировал вратарь Эдерсон, и Фил Фоден (87). У гостей мяч забил Нони Мадуэке (3).
Эдерсон отметился пятой результативной передачей в Английской премьер-лиге (АПЛ) и повторил рекорд Пола Робинсона по голевым пасам среди вратарей.
В составе «Манчестер Сити» дебютировали египтянин Омар Мармуш и узбекистанец Абдукодир Хусанов, который совершил ошибку, приведшую к пропущенному мячу.
«Манчестер Сити» (41 очко) поднялся на четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Челси» (40) располагается на шестой строчке.
В следующем туре «Манчестер Сити» 2 февраля на выезде сыграет с лондонским «Арсеналом», а «Челси» 3 февраля примет «Вест Хэм».