«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Челси» в матче АПЛ

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Йошко Гвардиол (42-я минута), Эрлинг Холанд (68), которому ассистировал вратарь Эдерсон, и Фил Фоден (87). У гостей мяч забил Нони Мадуэке (3).