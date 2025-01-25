Гвардиола — о Хусанове в матче с «Челси»: «Любой игрок может допустить ошибку»

«Он не говорит по-английски, поэтому я с ним не общался. С ним все будет в порядке. Он провел всего одну или две тренировки. Я не хотел форсировать возвращение Джона Стоунза после травмы. Любой игрок может допустить ошибку. Болельщики всегда поддерживают новых футболистов. Он так молод. Он научится», — приводит слова Гвардиолы ВВС.