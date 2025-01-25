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Гвардиола — о Хусанове в матче с «Челси»: «Любой игрок может допустить ошибку»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре защитника команды Абдукодира Хусанова в матче 23-го тура АПЛ с «Челси» (3:1).

Источник: Carl Recine/Getty Images

«Он не говорит по-английски, поэтому я с ним не общался. С ним все будет в порядке. Он провел всего одну или две тренировки. Я не хотел форсировать возвращение Джона Стоунза после травмы. Любой игрок может допустить ошибку. Болельщики всегда поддерживают новых футболистов. Он так молод. Он научится», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

20-летний Хусанов впервые сыграл за «Манчестер Сити» в матче с «Челси». Он вышел в стартовом составе, на 4-й минуте получил желтую карточку и был заменен на 54-й минуте.

Манчестер Сити
3:1
Первый тайм: 1:1
Челси
Футбол, Англия, Тур 23
25.01.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Энцо Мареска
Голы
Манчестер Сити
Йошко Гвардиол
(Матеус Нунес)
42′
Эрлин Бреут Холанн
(Эдерсон)
68′
Фил Фоден
(Эрлин Бреут Холанн)
87′
Челси
Нони Мадуэке
(Николас Джексон)
3′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
8
Матео Ковачич
83′
19
Илкай Гюндоган
20
Бернарду Силва
79′
27
Матеус Нунес
9
Эрлин Бреут Холанн
47
Фил Фоден
45
Абдукодир Хусанов
4′
54′
5
Джон Стоунс
7
Омар Мармуш
74′
17
Кевин Де Брейне
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
6
Леви Колвилл
25′
23
Тревор Чалоба
8
Энцо Фернандес
20
Коул Палмер
25
Мойсес Кайседо
58′
11
Нони Мадуэке
24
Рис Джеймс
73′
27
Мало Гюсто
15
Николас Джексон
61′
18
Кристофер Нкунку
19
Джейдон Санчо
73′
7
Педру Нету
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
10
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
6
Фолы
8
5
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Челси
Чемпионат Англии: таблица и календарь