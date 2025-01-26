У Мбаппе первый хет-трик в «Реале», у Салаха — еще одно большое достижение, «Наполи» первым обыграл «Ювентус»

«Ноттингем» приучил к тому, что чаще всех в нынешнем сезоне открывает счет в матчах АПЛ (18 раз). Однако против набравшего отличный ход «Борнмута» сценарий «лесников» не сработал, и «вишни» забили после очередного успеха Клайверта. Только вряд ли кто-то ожидал, что это только начало. Во втором тайме команда Нуну Эшпириту Санту, которая не знала поражений на протяжении восьми туров (+7=1), была унижена и растоптана. А настоящим кошмаром для гостей стал оформивший хет-трик Уаттара. Теперь уже «вишни» могут похвастаться рекордной для себя серией из одиннадцати беспроигрышных матчей. Они на шестом месте и совсем рядом с лигочемпионской четверкой.