Хвича Кварацхелия рассказал, как футболисты приняли его в «ПСЖ»

«Моё физическое состояние? Всё нормально. Было немного сложно, но тренерский штаб заставит меня работать ещё усерднее, и у меня будет возможность улучшить свою форму. Первая неделя в клубе прошла отлично. Все очень хорошо ко мне отнеслись — и игроки, и клуб. Мне нужно только думать о тренировках и матчах, обо всём остальном заботится клуб. Я счастлив быть здесь, ко мне относятся очень хорошо. Для меня это важно», — приводит слова Кварацхелии Le Figaro.