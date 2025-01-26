Анчелотти прокомментировал отрыв «Реала» в 10 очков от «Барселоны»

«Отрыв от “Барселоны” в чемпионате? “Реалу” необходимо сохранять спокойствие и избегать необдуманных решений. Ла Лига — это слишком продолжительный турнир, чтобы считать, что всё решено. Одно очевидно: у нас есть незначительное преимущество, и мы надеемся его использовать», — приводит слова Анчелотти издание Marca.