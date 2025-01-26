Стала известна причина развода Хосепа Гвардиолы с женой после 30 лет брака

«Причиной того, почему Кристина Серра поставила точку в отношениях, стал новый контракт Гвардиолы с “Манчестер Сити”. Кристина покинула Манчестер в 2019 году и вернулась в Барселону, чтобы сосредоточиться на своих бизнес-интересах, но старалась регулярно приезжать к Хосепу.



Она решила завершить отношения после того, как узнала, что супруг подписал новое соглашение с горожанами до лета 2027 года. Кристина надеялась, что Гвардиола покинет Манчестер после нынешнего сезона по истечении срока старого контракта. Тогда Хосеп сказал, что не может оставить клуб после четырёх поражений подряд», — приводит слова журналисток Daily Mail.