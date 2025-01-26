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«Барселона» больше не будет раскрывать суммы отступных за своих игроков — MD

Руководство «Барселоны» приняло решение внести изменения в свою политику информирования о трансферах и продлении контрактов с игроками. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Источник: Getty Images

По информации источника, в каталонском клубе больше не будут сообщать о суммах отступных, указанных в контрактах футболистов. Такой подход уже был применён при продлении трудового соглашения с защитниками Рональдом Араухо и Жераром Мартином.

В стане сине-гранатовых считают, что не нужно предоставлять подобные сведения рынку, полагая, что если кто-то захочет узнать об этом, он может обратиться в клуб напрямую. Однако существует вероятность, что данную информацию может предоставить сторона футболиста, к которому другие команды проявляют интерес.

Барселона