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ЖФК «Барселона» разгромил мадридский «Реал» в финале Суперкубка Испании

Завершился финальный матч женского Суперкубка Испании, в котором встречались «Барселона» и мадридский «Реал».

Источник: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Игра закончилась со счётом 5:0 в пользу каталонского клуба.

На 31-й минуте счёт во встрече открыла Каролина Хансен. На 37-й минуте Эва Пайор укрепила преимущество «Барселоны». В компенсированное к первому тайму время Пайор довела счёт до разгромного. В середине второго тайма Патриция Гихарро забила четвёртый мяч сине-гранатовых в игре. На 85-й минуте ворота «Реала» поразила Алексия Путельяс.

Сине-гранатовые стали обладателями данного трофея в четвёртый раз подряд и в пятый раз за последние шесть лет.