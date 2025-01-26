ЖФК «Барселона» разгромил мадридский «Реал» в финале Суперкубка Испании

На 31-й минуте счёт во встрече открыла Каролина Хансен. На 37-й минуте Эва Пайор укрепила преимущество «Барселоны». В компенсированное к первому тайму время Пайор довела счёт до разгромного. В середине второго тайма Патриция Гихарро забила четвёртый мяч сине-гранатовых в игре. На 85-й минуте ворота «Реала» поразила Алексия Путельяс.