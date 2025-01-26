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Луис Энрике — о выборе стартового состава «ПСЖ»: я спрашиваю у жены — она куда лучше знает

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике пошутил, отвечая на вопрос о тяжёлом выборе стартового состава.

Источник: Getty Images

— Сложно выбрать стартовый состав, когда у вас так много качественных игроков, особенно, вингеров?

— Я спрашиваю у жены. Она куда лучше меня разбирается в футболе (смеётся), — сказал Энрике в видео, опубликованном в телеграм-канале Okko.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 47 очков после 19 игр. В следующем туре подопечные Луиса Энрике сыграют с «Брестом». Матч состоится 1 февраля, начало — в 19:00 мск.

29 января «ПСЖ» сыграет с немецким «Штутгартом» в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

ПСЖ
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