Последний матч Беста, вратарь-пенальтист и буйства фанатов. Как «МЮ» в последний раз вылетал из элиты

Но в чем Аморим точно прав, так это в том, что набросил он знатно. Худшая ли это команда в истории «Юнайтед»? Если брать затраты на трансферы и зарплаты игроков и итоговую отдачу — то, возможно, да. Но есть и более четкие критерии. Нынешняя команда, по крайней мере, не опускалась в зону вылета и не бьется за выживание (во всяком случае, пока). А такое бывало. В своей истории «МЮ» несколько раз вылетал из высшего дивизиона, и в последний раз это случилось не то чтобы в совсем уж древние времена. Провальным стал сезон-1973/74. И слова Аморима про худшую команду в истории клуба — хороший повод рассказать, как «Юнайтед» обнаружил себя во втором дивизионе.