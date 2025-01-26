Далер Кузяев — о том, почему не вернулся в «Зенит»: одного года в Европе мне недостаточно

— Одного года в Европе мне недостаточно. Я приходил сюда не для галочки, что я поиграл в Европе, какой я молодец, теперь можно возвращаться. Нет, рановато мне возвращаться в Россию. Мне хочется ещё попытаться здесь, — сказал Кузяев в интервью Нобелю Арустамяну для сериала Okko «Западная трибуна».