Кокорин отдал голевую передачу, «Арис» разгромил дома «Этникос» со счетом 6:1

«Арис» отстает от лидирующего «Пафоса» на два очка за шесть туров до финиша. В середине января команда Кокорина выиграла дома у лидера со счетом 1:0, а Александр тогда отдал голевую передачу на Велько Петровича. Отметим, что после 26 туров в первенстве Кипра проводится плей-офф, в том числе за чемпионство.