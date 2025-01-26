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Кокорин отдал голевую передачу, «Арис» разгромил дома «Этникос» со счетом 6:1

В 20-м туре чемпионата Кипра «Арис» разгромил на своем поле «Этникос» со счетом 6:1. Александр Кокорин отметился голевой передачей.

Источник: arisfc.com

Гости вышли вперед за счет раннего гола на третьей минуте, а на 26-й Деннис Гостад сравнял счет с паса Кокорина. Затем голы забили Кароль Струски, Янник Гомис, Лео Бенгтссон, Джейден Монтнор и Георгий Квилитая.

«Арис» отстает от лидирующего «Пафоса» на два очка за шесть туров до финиша. В середине января команда Кокорина выиграла дома у лидера со счетом 1:0, а Александр тогда отдал голевую передачу на Велько Петровича. Отметим, что после 26 туров в первенстве Кипра проводится плей-офф, в том числе за чемпионство.

Арис Л