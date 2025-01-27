«МЮ» затащил матч, в котором ничего не создал! А его полузащитник выдал лучший сейв дня

Из интересного можно отметить разве что поменявшихся флангами Мазрауи и Дало. Теперь справа вышел португалец. Видимо, это было сделано под соперника. Фланг Мазрауи и Гарначо смотрелся чуть активнее, но всё равно уныло. Мало обострял и Бруну, который сейчас вышел не на позиции одной из «десяток», а вторым опорником вместе с Угарте. Аморим говорил, что так капитан чаще оказывается лицом к воротам соперника. Только вот то, как игрок «Фулхэма» поскользнулся перед игрой, выглядело опаснее, чем все моменты в первом тайме в исполнении обеих команд.