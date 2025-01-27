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«МЮ» затащил матч, в котором ничего не создал! А его полузащитник выдал лучший сейв дня

Игра с «Фулхэмом» была крайне тяжёлой для просмотра.

Источник: Getty Images

На днях тренер Рубен Аморим сказал, что сейчас, возможно, худший «МЮ» в истории. Перед этим у португальца произошёл тяжёлый разговор с командой. Возмущаясь футболистами после поражения, Аморим даже разбил телевизор (информация — The Athletic). В результате теперь уже «Фулхэм» был фаворитом по коэффициентам букмекеров. И это при том, что у «МЮ» на месте все игроки основы. Нет разве что Люка Шоу и Маунта, однако про них многие успели забыть.

Можно было ожидать, что команда Аморима покажет реакцию на последние неудачи, но первый тайм выглядел грустно. Особенно в исполнении гостей. Хойлунд раз за разом терял владение. До перерыва «МЮ» не смог создать даже полумомента. Разница по ударам за первый тайм — 5:1 в пользу «Фулхэма». И это ещё в статистику записали удар де Лигта, хотя там мяч просто отскочил от него во время борьбы.

Из интересного можно отметить разве что поменявшихся флангами Мазрауи и Дало. Теперь справа вышел португалец. Видимо, это было сделано под соперника. Фланг Мазрауи и Гарначо смотрелся чуть активнее, но всё равно уныло. Мало обострял и Бруну, который сейчас вышел не на позиции одной из «десяток», а вторым опорником вместе с Угарте. Аморим говорил, что так капитан чаще оказывается лицом к воротам соперника. Только вот то, как игрок «Фулхэма» поскользнулся перед игрой, выглядело опаснее, чем все моменты в первом тайме в исполнении обеих команд.

В начале второго тайма Фернандеш пару раз пробил по воротам, однако сначала его накрыли, а потом хитрый удар со штрафного под стенкой пришёлся мимо ворот. Затем заметным событием второго тайма стала травма Гарри Уилсона, вместо которого вышел Адама Траоре. Он в какой-то момент обвёл троих, пока его не сбил Угарте, получивший в этом эпизоде и предупреждение, и повреждение. Адама Траоре ещё и достаточно опасно пробил — мяч прошёл рядом с дальней девяткой.

По такой игре казалось, что 0:0 будет самым логичным исходом. Но «МЮ» умудрился выиграть встречу, в которой смотрелся точно не лучше соперника. И всё благодаря удару Мартинеса из-за штрафной и рикошету от Лукича. После этого голкипер «Фулхэма» дотянулся до мяча, однако он всё-таки зашёл в ворота от перекладины. «МЮ» победил, хотя за весь матч не создал ни одного опасного момента. Единственный полновесный шанс был на 90+5-й минуте, но VAR показал, что Амад забил после офсайда.

Отдельное спасибо за три очка игроки «МЮ» должны сказать 21-летнему Тоби Коллайеру. Парень вынес мяч с линии ворот после удара Андерсена. Молодого полузащитника ещё долго обнимали партнёры по команде.

После этой победы «МЮ» поднялся на 12-е место, а «Фулхэм» остался на 10-й строчке.

Григорий Телингатер

Фулхэм
0:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 23
26.01.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Craven Cottage, 27288 зрителей
Главные тренеры
Марку Силва
Рубен Аморим
Голы
Манчестер Юнайтед
Лисандро Мартинес
78′
Составы команд
Фулхэм
1
Бернд Лено
3
Келвин Басси
5
Йоахим Андерсен
21
Тимоти Кастань
33
Энтони Робинсон
16
Сандер Берге
17
Алекс Ивоби
20
Саша Лукич
83′
10
Том Кэрни
32
Эмил Смит-Роу
82′
18
Андреас Перейра
7
Рауль Хименес
64′
9
Родригу Мунис
8
Харри Уилсон
53′
11
Адама I Траоре
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
16
Амад Диалло
3
Нуссаир Мазрауи
81′
12
Тайрелл Маласиа
4
Маттейс де Лигт
58′
15
Лени Йоро
25
Мануэль Угарте
73′
76′
43
Тоби Коллайер
9
Расмус Хейлунн
58′
11
Джошуа Зиркзе
17
Алехандро Гарначо
81′
37
Кобби Майну
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
4
3
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
0
7
Фолы
9
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Чемпионат Англии: таблица и календарь