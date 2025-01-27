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«Лацио» дома проиграл «Фиорентине», в компенсированное время были удалены главные тренеры обеих команд

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Лацио» дома проиграл «Фиорентине» со счетом 1:2.

Источник: Getty Images

Уже на 11-й минуте гостей вывел вперед Ясин Адли. Через шесть минут Лукас Бельтран укрепил преимущество гостей. В компенсированное время один гол отыграл Адам Марушич.

Отметим, что в середине второго тайма Адли получил две желтые карточки почти подряд, но перед второй был заменен, поэтому «Фиорентина» не осталась в меньшинстве. Кроме того, уже в добавленное время второго тайма с промежутком в несколько минут были удалены тренеры обеих команд.

«Фиалки» прервали серию из шести матчей в Серии А без побед и поднялись на шестую строчку турнирной таблицы. Римляне остались четвертыми, в зоне Лиги чемпионов.

Лацио
1:2
Первый тайм: 0:2
Фиорентина
Футбол, Италия, Тур 22
26.01.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Марко Барони
Раффаэле Палладино
Голы
Лацио
Адам Марушич
(Эльсеид Хюсай)
90+2′
Фиорентина
Ясин Адли
(Робин Гозенс)
11′
Лукас Бельтран
(Додо)
17′
Составы команд
Лацио
94
Иван Проведель
13
Алессио Романьоли
34
Марио Хила
8
Маттео Гендузи
10
Маттиа Дзакканьи
77
Адам Марушич
11
Валентин Кастельянос
3
Лука Пеллегрини
66′
23
Эльсеид Хюсай
7
Фисайо Деле-Баширу
46′
6
Никола Ровелла
18
Густав Исаксен
46′
9
Родригес Педро
90′
19
Булай Диа
80′
14
Тиджани Нослин
Фиорентина
43
Давид де Хеа
4
Марин Понграчич
16
Лука Раньери
21
Робин Гозенс
38
Роландо Мандрагора
71′
9
Лукас Бельтран
20
Мойзе Кин
2
Додо
70′
77′
65
Фабиано Паризи
29
Ясин Адли
63′
63′
37
Пьетро Комуццо
90
Майкл Фолоруншо
86′
24
Амир Ричардсон
10
Альберт Гудмундссон
77′
7
Риккардо Соттиль
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
7
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
14
Угловые
2
9
Фолы
12
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Антонио Рапуано
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лацио
Фиорентина
Чемпионат Италии: таблица и календарь