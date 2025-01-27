«Лацио» дома проиграл «Фиорентине», в компенсированное время были удалены главные тренеры обеих команд

Отметим, что в середине второго тайма Адли получил две желтые карточки почти подряд, но перед второй был заменен, поэтому «Фиорентина» не осталась в меньшинстве. Кроме того, уже в добавленное время второго тайма с промежутком в несколько минут были удалены тренеры обеих команд.