«Лацио» дома проиграл «Фиорентине», в компенсированное время были удалены главные тренеры обеих команд

Уже на 11-й минуте гостей вывел вперед Ясин Адли. Через шесть минут Лукас Бельтран укрепил преимущество гостей. В компенсированное время один гол отыграл Адам Марушич.
Отметим, что в середине второго тайма Адли получил две желтые карточки почти подряд, но перед второй был заменен, поэтому «Фиорентина» не осталась в меньшинстве. Кроме того, уже в добавленное время второго тайма с промежутком в несколько минут были удалены тренеры обеих команд.
«Фиалки» прервали серию из шести матчей в Серии А без побед и поднялись на шестую строчку турнирной таблицы. Римляне остались четвертыми, в зоне Лиги чемпионов.