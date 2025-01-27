«Барселона» уничтожила «Валенсию» в матче чемпионата Испании

Вопросы о победителе «Барселона» сняла еще в первом тайме, забив пять безответных мячей: на 3-й минуте отличился Френки де Йонг, на 8-й — Ферран Торрес, на 14-й — Рафинья, а на 24-й и 45+4-й Фермин Лопес оформил дубль. В начале второй половины один гол смог отыграть форвард «Валенсии» Уго Дуро на 59-й минуте. Несмотря на это, каталонцам удалось выиграть и второй тайм: на 66-й минуте отличился вышедший на замену Роберт Левандовски, а на 75-й — защитник «Валенсии» Сезар Таррега срезал мяч в свои ворота.