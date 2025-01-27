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«Барселона» уничтожила «Валенсию» в матче чемпионата Испании

«Барселона» разгромила «Валенсию» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпико», завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей.

Вопросы о победителе «Барселона» сняла еще в первом тайме, забив пять безответных мячей: на 3-й минуте отличился Френки де Йонг, на 8-й — Ферран Торрес, на 14-й — Рафинья, а на 24-й и 45+4-й Фермин Лопес оформил дубль. В начале второй половины один гол смог отыграть форвард «Валенсии» Уго Дуро на 59-й минуте. Несмотря на это, каталонцам удалось выиграть и второй тайм: на 66-й минуте отличился вышедший на замену Роберт Левандовски, а на 75-й — защитник «Валенсии» Сезар Таррега срезал мяч в свои ворота.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» идет на третьем месте — у них 42 очка. Впереди находятся два мадридских клуба — лидирует «Реал» с 49 баллами, а у «Атлетико» — 45 баллов. «Валенсия» находится в зоне вылета: у коллектива 16 очков и 19-е место.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Барселона
7:1
Первый тайм: 5:0
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 21
26.01.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys, 45312 зрителей
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Карлос Корберан
Голы
Барселона
Френки де Йонг
(Ламин Ямаль)
3′
Ферран Торрес
(Алехандро Бальде)
8′
Рафинья
(Фермин Лопес)
14′
Фермин Лопес
(Пау Кубарси)
24′
Фермин Лопес
45+4′
Роберт Левандовски
(Фермин Лопес)
66′
Сезар Таррега
75′
Валенсия
Уго Дуро
(Диего Лопес)
59′
Составы команд
Барселона
25
Войцех Щенсны
2
Пау Кубарси
24
Эрик Гарсия
16
Фермин Лопес
17
Марк Касадо
7
Ферран Торрес
3
Алехандро Бальде
60′
35
Херард Мартин
23
Жюль Кунде
71′
32
Эктор Форт
19
Ламин Ямаль
71′
18
Пау Виктор
21
Френки де Йонг
78′
14
Пабло Торре
11
Рафинья
60′
9
Роберт Левандовски
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
15
Сезар Таррега
8
Хави Герра
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
70′
9
Уго Дуро
22
Луис Риоха
14
Хосе Гайя
60′
19
Макс Ааронс
20
Димитри Фулькье
83′
4
Муктар Диакаби
24
Ярек Гашировски
82′
38
Икер Кордоба
10
Андре Алмейда I
60′
21
Хесус Васкес
16
Диего Лопес
60′
23
Фран Перес
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
7
11
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
14
Угловые
4
10
Фолы
12
0
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Валенсия
Чемпионат Испании: таблица и календарь