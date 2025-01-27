Неймар готов пойти на уступки ради возвращения в «Сантос», пишут СМИ

В декабре бразилец возобновил тренировки после очередной травмы. В начале ноября сообщалось, что футболист выбыл из строя на срок до шести недель из-за разрыва подколенного сухожилия. До этого Неймар на протяжении года восстанавливался от травмы крестообразных связок колена и разрыва мениска.