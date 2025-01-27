Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неймар готов пойти на уступки ради возвращения в «Сантос», пишут СМИ

Foot Mercato: Неймар готов на финансовые уступки ради возвращения в «Сантос».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Футболист сборной Бразилии и саудовского «Аль-Хиляля» Неймар готов пойти на финансовые уступки ради возвращения в «Сантос», сообщает Foot Mercato.

По информации источника, 32-летний нападающий готов отказаться от значительной части зарплаты в «Аль-Хиляле», чтобы облегчить осуществление трансфера в бразильский клуб. Также рассматривается вариант, при котором бразилец уйдет в аренду в «Сантос» на шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что Неймар планирует расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем» и получить 65 млн долларов. Его действующее соглашение с командой действует до 30 июня.

В декабре бразилец возобновил тренировки после очередной травмы. В начале ноября сообщалось, что футболист выбыл из строя на срок до шести недель из-за разрыва подколенного сухожилия. До этого Неймар на протяжении года восстанавливался от травмы крестообразных связок колена и разрыва мениска.

Неймар выступал за основу «Сантоса» в 2009—2013 годах, выиграв с бразильским клубом Кубок Бразилии, Кубок Либертадорес и Рекопу Южной Америки. Также бразилец выступал за испанскую «Барселону» и французский «ПСЖ».