Неймар готов пойти на уступки ради возвращения в «Сантос», пишут СМИ

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Футболист сборной Бразилии и саудовского «Аль-Хиляля» Неймар готов пойти на финансовые уступки ради возвращения в «Сантос», сообщает Foot Mercato.
По информации источника, 32-летний нападающий готов отказаться от значительной части зарплаты в «Аль-Хиляле», чтобы облегчить осуществление трансфера в бразильский клуб. Также рассматривается вариант, при котором бразилец уйдет в аренду в «Сантос» на шесть месяцев.
Ранее сообщалось, что Неймар планирует расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем» и получить 65 млн долларов. Его действующее соглашение с командой действует до 30 июня.
В декабре бразилец возобновил тренировки после очередной травмы. В начале ноября сообщалось, что футболист выбыл из строя на срок до шести недель из-за разрыва подколенного сухожилия. До этого Неймар на протяжении года восстанавливался от травмы крестообразных связок колена и разрыва мениска.
Неймар выступал за основу «Сантоса» в 2009—2013 годах, выиграв с бразильским клубом Кубок Бразилии, Кубок Либертадорес и Рекопу Южной Америки. Также бразилец выступал за испанскую «Барселону» и французский «ПСЖ».