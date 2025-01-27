Российский футболист рассказал о желании выступать в арабских чемпионатах

«Тем более, как все замечают, эти чемпионаты развиваются, приглашают много звезд. Я рассматриваю эти чемпионаты в первую очередь не в плане заработка больших денег, как в Саудовской Аравии, например, а в плане опыта в мусульманской стране», — поделился хавбек.