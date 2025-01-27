«Должен делать намного больше»: в Швейцарии раскритиковали игру Миранчука

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Главный тренер швейцарского «Сьона» Дидье Толо выразил недовольство игрой российского футболиста Антона Миранчука.
В воскресенье «Сьон» потерпел разгромное поражение от «Базеля» (1:4) в матче 20-го тура чемпионата Швейцарии. Российский полузащитник «Сьона» Миранчук начал игру на скамейке запасных, вышел на поле на 60-й минуте и не отметился результативными действиями.
«Сегодня то, что он делает, недостаточно хорошо для меня. В чем проблема Миранчука — в технике или настрое? В целом. Он должен делать намного больше», — цитирует специалиста Blick.
Позицию тренера разделил спортивный директор «Сьона» Бартелеми Константен.
«Я согласен с Дидье. Мы ждем от него большего, мы хотели бы увидеть того Миранчука, которого мы видели в московском “Локомотиве”», — сказал функционер.
В начале сентября Миранчук подписал контракт со «Сьоном» до июня 2026 года. В нынешнем сезоне он провел девять игр и не отметился голевыми действиями.