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«Порту» объявил о назначении нового главного тренера

Аргентинец Ансельми назначен главным тренером футбольного клуба «Порту».

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Аргентинец Мартин Ансельми назначен главным тренером «Порту», сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение с 39-летним специалистом рассчитано до 2027 года. В 2024 году он тренировал мексиканский «Крус Асуль».

Ранее пост главного тренера покинул Витор Бруну. С 2017 года он был помощником Сержиу Консейсау, который покинул клуб в июне 2024 года.

После 19 матчей в сезоне чемпионата Португалии «Порту» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице. Клуб отстает от лидирующего лиссабонского «Спортинга» на шесть баллов.

Порту