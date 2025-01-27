«Порту» объявил о назначении нового главного тренера

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Аргентинец Мартин Ансельми назначен главным тренером «Порту», сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 39-летним специалистом рассчитано до 2027 года. В 2024 году он тренировал мексиканский «Крус Асуль».
Ранее пост главного тренера покинул Витор Бруну. С 2017 года он был помощником Сержиу Консейсау, который покинул клуб в июне 2024 года.
После 19 матчей в сезоне чемпионата Португалии «Порту» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице. Клуб отстает от лидирующего лиссабонского «Спортинга» на шесть баллов.