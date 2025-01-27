Капитан «Ювентуса» покинул клуб

Данило 33 года, его контракт истекал в конце текущего сезона. Бразилец перешел в туринский клуб из «Манчестер Сити» летом 2019 года за 37 миллионов евро. В «Ювентусе» он стал чемпионом Серии А, обладателем двух Кубков и одного Суперкубка Италии. В текущем сезоне Данило провел 16 встреч, в восьми из которых носил капитанскую повязку. Последний матч за «Ювентус» бразилец провел 14 декабря 2024 года против «Венеции» (2:2) в Серии А.