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Капитан «Ювентуса» покинул клуб

«Ювентус» объявил об уходе бразильского защитника Данило.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Туринский футбольный клуб «Ювентус» на своем официальном сайте объявил об уходе бразильского защитника Данило.

Отмечается, что расторжение контракта с капитаном команды произошло по обоюдному согласию сторон.

Данило 33 года, его контракт истекал в конце текущего сезона. Бразилец перешел в туринский клуб из «Манчестер Сити» летом 2019 года за 37 миллионов евро. В «Ювентусе» он стал чемпионом Серии А, обладателем двух Кубков и одного Суперкубка Италии. В текущем сезоне Данило провел 16 встреч, в восьми из которых носил капитанскую повязку. Последний матч за «Ювентус» бразилец провел 14 декабря 2024 года против «Венеции» (2:2) в Серии А.

Ювентус
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