Деньги есть. Футбол не нужен. Колонка Казанского — о «Тоттенхэме» и его боссе

Даниэл Леви, босс «Тоттенхэма», сейчас главный объект ненависти всех болельщиков клуба. Команда валится. Одна победа в 11 матчах премьер-лиги, поражение от «Лестера» (1:2), до визита в Лондон «лисы» проиграли семь матчей подряд и в них забили всего два мяча. «Тоттенхэму» «Лестер» забил столько же. 13 поражений в 23 (!) матчах, борьба за выживание — «шпоры» проводят катастрофический год. Есть еще ответный полуфинал Кубка лиги против «Ливерпуля» — быть может, единственная причина, почему главный тренер «шпор» Анже Постекоглу не уволен. 90 минут от финала на «Уэмбли» и борьбы за трофей. Пыль в кабинете с призами не протирали с 2008 года, когда в нем оказался такой же кубок, еще при Хуанде Рамосе.