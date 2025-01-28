Грустный финал карьеры Неймара: он возвращается в «Сантос». Что помешало ему стать великими?

Кажется, ключевой ошибкой стал переход в «ПСЖ» в 2017 году. Обычно звезды либо стремятся покинуть чемпионат Франции, либо перебираются в него ближе к закату карьеры. Вингер же оказался в Париже в самом расцвете и провел там шесть лет, всего однажды сыграв в финале Лиги чемпионов. Возможно, он правда думал, что сможет добраться до персональной вершины по пути наименьшего сопротивления, через отсутствие локальной конкуренции. Так не работает. К слову, поэтому сейчас немного тревожно за Хвичу, который тоже выбрал комфорт «Парк де Пренс». Но у грузина еще будут шансы вовремя уйти.