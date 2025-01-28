СМИ: Винисиус может заработать €1 млрд за пять сезонов в Саудовской Аравии

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Футбольные клубы Саудовской Аравии готовы заплатить 1 миллиард евро за пятилетний контракт нападающего сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в случае его трансфера летом этого года, сообщает As.
Прошлым летом СМИ писали, что Винисиус отклонил предложение о переходе из «Реала» в саудовский «Аль-Ахли».
Как отмечает As, «Реалу» за трансфер бразильца готовы заплатить более 300 млн евро. В случае успеха переговоров трансфер Винисиуса побьет рекорд бразильца Неймара, который в 2017 году перешел из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» за 222 млн евро.
Винисиусу 24 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. В составе «Реала» он стал трехкратным чемпионом Испании, выиграл Кубок Испании, трижды — Суперкубок Испании, по два раза — Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА и еще дважды — клубный чемпионат мира. В текущем сезоне бразилец провел 26 официальных матчей за «Реал» и забил 16 мячей.