СМИ: Винисиус может заработать €1 млрд за пять сезонов в Саудовской Аравии

Винисиусу 24 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. В составе «Реала» он стал трехкратным чемпионом Испании, выиграл Кубок Испании, трижды — Суперкубок Испании, по два раза — Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА и еще дважды — клубный чемпионат мира. В текущем сезоне бразилец провел 26 официальных матчей за «Реал» и забил 16 мячей.