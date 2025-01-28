Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболист «Атлетика» спас дом и семью от вооруженных грабителей

El Correo: футболист «Атлетика» Беренгер не дал грабителям проникнуть в его дом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Футболист испанского клуба «Атлетик» из Бильбао Алехандро Беренгер не позволил вооруженным грабителям проникнуть в его дом, сообщает El Correo.

По данным источника, в понедельник вечером трое вооруженных мужчин в капюшонах напали на шале игрока в муниципалитете Мунгия. 29-летнему футболисту удалось закрыть стеклянную дверь и не дать нападавшим, угрожавшим ему и его жене Софие Джем пистолетом, проникнуть в дом.

Отмечается, что супруги не получили телесных повреждений, местная полиция начала расследование.

В текущем сезоне Беренгер провел 30 матчей за «Атлетик» во всех турнирах, забил пять мячей.

Атлетик
Чемпионат Испании: таблица и календарь