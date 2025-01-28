Футболист «Атлетика» спас дом и семью от вооруженных грабителей

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Футболист испанского клуба «Атлетик» из Бильбао Алехандро Беренгер не позволил вооруженным грабителям проникнуть в его дом, сообщает El Correo.
По данным источника, в понедельник вечером трое вооруженных мужчин в капюшонах напали на шале игрока в муниципалитете Мунгия. 29-летнему футболисту удалось закрыть стеклянную дверь и не дать нападавшим, угрожавшим ему и его жене Софие Джем пистолетом, проникнуть в дом.
Отмечается, что супруги не получили телесных повреждений, местная полиция начала расследование.
В текущем сезоне Беренгер провел 30 матчей за «Атлетик» во всех турнирах, забил пять мячей.