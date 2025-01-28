Футболист «Атлетика» спас дом и семью от вооруженных грабителей

По данным источника, в понедельник вечером трое вооруженных мужчин в капюшонах напали на шале игрока в муниципалитете Мунгия. 29-летнему футболисту удалось закрыть стеклянную дверь и не дать нападавшим, угрожавшим ему и его жене Софие Джем пистолетом, проникнуть в дом.