Германия присоединилась к судейскому эксперименту ФИФА. Согласны не все клубы бундеслиги

Согласие на участие в нем дали не все клубы. Пока это новшество опробуют только на девяти стадионах, где выступают «Бавария», «Боруссия» Д, «Айнтрахт», «Фрайбург», «Байер», «Лейпциг», «Фортуна», «Гройтер Фюрт» и «Санкт-Паули».