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Германия присоединилась к судейскому эксперименту ФИФА. Согласны не все клубы бундеслиги

Начиная с 20-го тура в матчах первой и второй бундеслиг судьи станут объявлять свои решения после вмешательства видеоарбитров.

Источник: AP 2024

Такое решение приняла футбольная лига Германии (ДФЛ), присоединившись к эксперименту ФИФА.

Согласие на участие в нем дали не все клубы. Пока это новшество опробуют только на девяти стадионах, где выступают «Бавария», «Боруссия» Д, «Айнтрахт», «Фрайбург», «Байер», «Лейпциг», «Фортуна», «Гройтер Фюрт» и «Санкт-Паули».

В ближайшие субботу и воскресенье объявления могут быть сделаны на следующих матчах: «Фортуна» — «Ульм», «Бавария» — «Хольштайн», «Санкт-Паули» — «Аугсбург», «Айнтрахт» — «Вольфсбург», «Байер» — «Хоффенхайм», говорится в пресс-релизе ДФЛ.

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