«Лион» объявил об уходе главного тренера

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Лион» на своем официальном сайте объявил об уходе Пьера Сажа с поста главного тренера команды.
Специалист работал в клубе с ноября 2023 года. «Лион» также покидают остальные члены тренерского штаба.
«Этот выбор, сделанный в контексте сезона-2024/25, не ставит под сомнение огромную работу, проделанную в начале 2024 года, за которую “Лион” всегда будет благодарен Пьеру Сажу и его команде», — говорится в сообщении клуба.
«Лион» идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 30 очков за 19 туров. В ноябре газета L'Equipe сообщила, что «Лион» условно понижен в классе и может быть дисквалифицирован из высшего дивизиона чемпионата страны из-за финансовых проблем. Ранее руководство команды признало, что долг «Лиона» составляет 505,1 миллиона евро.